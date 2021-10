Continua la striscia di vittorie del Milan: 1-0 al Torino, rossoneri primi

Si chiude con la vittoria dei rossoneri l'anticipo del martedì

Continua la striscia delle vittorie del Milan che nell'anticipo di questa sera ha battuto per 1-0 il Torino, regalando a Pioli la sesta vittoria consecutiva. I tre punti sono stati portati grazie alla rete di Giroud al 14. I rossoneri sono ora primi in classifica in attesa del risultato del Napoli che giovedì se la vedrà col Bologna.