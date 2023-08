Continua il terremoto in casa Santos: esonerato anche il tecnico Turra

Dopo le dimissioni di Paulo Roberto Falcao, il Santos ha ufficializzato anche l'esonero dell'allenatore Paulo Turra. L'ex centrocampista della Roma era uno dei più fedeli sostenitori del tecnico brasiliano che lascia la guida del club dopo poco più di un mese (6 partite e una sola vittoria). Decisivo il pareggio contro l'Atletico Paranaense di ieri arrivato grazie al gol su rigore al 96esimo di Marcos. Il club paulista sta trattando in questi giorni con la Roma proprio per l'attaccante classe 2003 anche se la sua partenza è legata a quella di Deivid Washington (molto vicino al Chelsea). Difficilmente in questo periodo così movimentato, il Santos lascerà partire entrambi i suoi attaccanti senza la possibilità di poterli rimpiazzare (in Brasile il mercato è già chiuso).