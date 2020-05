Conte sulla Serie A: “Ora non ci sono garanzie per una data. Lunedì al via allenamenti di squadra”

Giuseppe Conte annuncia in conferenza stampa la seconda parte della fase 2. Anche il calcio e il mondo dello sport è compreso e come detto dal Premier a partire dal 18 maggio “riprenderanno gli allenamenti degli sport di squadra e quindi anche del calcio”. In queste ultime ore, però, i club di Serie A vorrebbero continuare con gli allenamenti individuali qualora il Governo non allentasse le indicazioni emerse nel protocollo proposto. Tra i nodi principali ci sono la responsabilità dei medici sociali dei club e la quarantena di 14 giorni per l’intero gruppo squadra qualora risultasse un giocatore positivo al coronavirus.

Sulla ripresa del campionato Conte è chiaro: “Spadafora sta seguendo con grande attenzione la vicenda. Bisogna prima capire se ci sono le condizioni per far ripartire tutti i campionati, non solo il calcio, in massima sicurezza. Per fare una data bisogna avere delle garanzie in più che per ora non ci sono. Speriamo di poterle avere quanto prima”.