Conte: “Ad oggi la riapertura degli stadi sarebbe inopportuna”

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo durante la festa del giornale Il Fatto Quotidiano, ha rilasciato qualche battuta riguardante la possibile riapertura degli impianti sportivi nel prossimo futuro. Queste le sue parole: “Per quanto mi riguarda la presenza allo stadio, così come a manifestazione dove l’assembramento è inevitabile non solo sugli spalti ma anche in fase di entrata e uscita, non è assolutamente opportuna“. Insomma una chiusura dialettica dalle istituzioni a una delle questioni aperte del calcio italiano. La FIGC infatti è da tempo in continuo dialogo con il Comitato Tecnico Scientifico per capire quali potranno essere i margini di manovra sulla spinosa tematica. Intanto qualche società, come ad esempio la Juventus, si sta muovendo in prima persona con la regione Piemonte per puntare alla riapertura dello stadio.