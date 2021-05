Consiglio FIGC, ratificata la norma contro la Superlega

La Federazione si tutela ufficialmente da qualunque eventuale fuoriuscita futura dei club

L’Assemblea riunita oggi in consiglio ha ratificato in via definitiva la nuova norma anti-Superlega, invocata e annunciata varie volte nelle ultimissime settimane. Questo il comunicato ufficiale della FIGC, diffuso al termine della riunione: “In conseguenza di quanto già inserito nelle Licenze Nazionali nella scorsa riunione ad aprile, il Consiglio ha approvato la modifica dell'art.16 delle NOIF in materia di decadenza e revoca dell'affiliazione, prevedendo che lo stesso Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, deliberi la decadenza delle società professionistiche dall'affiliazione alla FIGC se: a) partecipano a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC; b) disputano gare e tornei amichevoli senza l'autorizzazione della FIGC”. La Federazione dunque si tutela e lancia un monito alle società italiane contro tentativi di deviazione come quello della Super League, annunciata lo scorso aprile, al quale avevano preso parte Juventus, Milan e Inter. Resta da capire se il Consiglio di Lega si muoverà, in accordo con le decisioni UEFA annunciate ma non ancora ufficializzate, per emettere sanzioni contro i club che ancora non hanno ritirato la loro affiliazione alla Superlega.