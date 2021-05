Consiglio di Lega, spostato a fine giugno il termine di pagamento degli stipendi

Rinviato il limite ultimo per onorare il termine di pagamento dei salari del mese di marzo. Le società respirano, ma non saranno concesse ulteriori proroghe.

Rinviato a fine giugno il termine ultimo per il pagamento dei salari di marzo: i club di Serie A hanno dunque un mese in più a disposizione per onorare gli stipendi dei calciatori. È quanto stabilito dal Consiglio Federale di Lega, riunito in assemblea nella mattinata di oggi. La decisione concede un po’ di respiro a diverse società, come la Juventus e il Milan, che negli ultimi giorni si erano accodate all’Inter nelle trattative con i calciatori a contratto e con i sindacati, a causa di problemi di liquidità più diffusi di quanto non si credesse in un primo momento. Il Consiglio non apre tuttavia a proroghe ulteriori, per evitare il rischio di spese troppo sbilanciate nella sessione estiva di calciomercato.