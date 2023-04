Conference League, Lech Poznan-Fiorentina 1-4: poker viola, semifinale ipotecata

Vittoria netta della Fiorentina nel quarto di finale di Conference League. La squadra Viola vince in trasferta 4-1 in casa del Lech Poznan. La squadra di Italiano già in vantaggio dopo tre minuti di gioco con il gol di Cabral che riprende e calcia a rete il pallone respinto dal palo su tiro di Gonzalez, autore del raddoppio al 41'. Nella ripresa Bonaventura al 58' e Ikone al 63' completano il poker viola che ipoteca la semifinale. Tra una settimana la gara di ritorno al Franchi.