Conference League, il CSKA Sofia cade 1-3 in campionato

Gli avversari della Roma in Europa mantengono il terzo posto

Il CSKA Sofia, avversaria della Roma nel girone di Conference League, è caduta per 1-3 in campionato nella gara casalinga contro il Lokomotiv Plovdiv. Gli uomini di Mladenov rimangono al terzo posto, ma è una sconfitta pesante per il proseguimento del campionato. I giallorossi incontreranno i bulgari il prossimo 9 dicembre.