Conference, Fiorentina- Lech Poznan 2-3: i viola si qualificano alla semifinale

Al Franchi vince il Lech Poznan 3-2 al Franchi ma la Fiorentina, forte del risultato dell'andata, si qualifica in semifinale di Conference League. Sono i polacchi a sbloccare la gara con il portoghese Sousa che approfitta della respinta corta e all'8° porta avanti il Lech. Nella ripresa Il neo-entrato Terzic causa il rigore che Velde trasforma nello 0-2, tempo cinque minuti e cala il gelo sul Franchi: discesa di Karlstrom a destra e tap-in conclusivo di Sobiech per lo 0-3 che rimette in parità il conteggio complessivo. Tremano le gambe a qualche viola, ma non a Riccardo Sottil, che sceglie il momento migliore per realizzare il suo primo gol stagionale, scagliando in porta al volo il pallone dell'1-3 a poco meno di un quarto d'ora dal novantesimo. Una rete che scioglie le gambe ai padroni di casa e nel recupero arriva il 2-3 di Castrovilli che chiude le danze in anticipo, riportando la Fiorentina in una semifinale di una coppa europea 8 anni dopo l'ultima (col Siviglia nel 2014).