Commisso: “Chi non rispetta le regole economiche va penalizzato”

Il presidente Viola non accetta la scarsa attenzione delle autorità competenti sul regolamento finanziario

Rocco Commisso torna a parlare e punta il dito sulla situazione economica della Serie A. Il patron della Fiorentina, intervistato dai canali del club, ha chiesto più rigore e penalizzazioni per chi non rispetta le regole. Ecco le sue parole: "I controlli su alcuni parametri come ad esempio gli indici di liquidità non hanno funzionato e al termine dello scorso campionato molte società non erano in linea. Questo non è affatto corretto. Ci sono società che perdono sul campo come ad esempio il Parma che è stato retrocesso, e altre che non sanno stare dentro le regole finanziarie. Questo non è affatto giusto e bisogna intervenire. Queste società vanno penalizzate!".