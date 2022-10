Clamoroso Nainggolan, fuma in panchina e l’Anversa lo sospende: “Ho sbagliato”

Radja Nainggolan non è mai banale. L'ex centrocampista giallorosso stavolta l'ha combinata grossa. L'Anversa - il club in cui milita da due stagioni - l'ha sospeso a tempo indeterminato per aver fumato in panchina una sigaretta elettronica prima della partita contro lo Standard Liegi, persa 3-0. Il tecnico van Bommel, insieme alla società, ha deciso di sospendere il calciatore belga come riporta il comunicato emesso poche ore fa. Lo stesso Nainggolan ha chiesto scusa tramite una storia Instagram: "Sono molto dispiaciuto per quello che ho fatto. Mi rendo conto che è completamente sbagliato, ma in quel momento non ci ho proprio pensato. Il club ha preso una decisione che io posso solo accettare, anche se penso sia un po' troppo pesante. Cercherò comunque di dare il mio contributo in un modo o nell'altro".