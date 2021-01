Cile, anche Spalletti tra i candidati alla panchina della nazionale ‘Roja’

Nei giorni scorsi Reinaldo Rueda ha trovato l’accordo con la Federcalcio cilena per lasciare la panchina della nazionale ‘Roja’ e approdare su quella della Colombia. Tra i nomi in corsa per il successore dell’ex commissario tecnico spunta anche quello di Luciano Spalletti: secondo il sito cileno “Al Aire Libre”, la federazione avrebbe infatti contattato l’allenatore di Certaldo. Che l’operazione vada in porto è però molto difficile. Due gli ostacoli principali: la lingua e lo stipendio. L’ex tecnico di Roma e Inter non parla lo spagnolo e soprattutto è legato alla società nerazzurra da un contratto di 4 milioni e mezzo che scadrà solo il prossimo giugno.