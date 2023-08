Chelsea-Liverpool, Taylor non vede un altro tocco di mano. Inglesi infuriati

I tifosi di Chelsea e Liverpool avevano alzato la voce nei giorni scorsi per far togliere alla Federazione inglese la direzione del big match della prima giornata di Premier League a Anthony Taylor, l'arbitro che mandò su tutte le furie Josè Mourinho in occasione dell'ultima finale di Europa League. E le critiche a fine gara sui social sono state tantissime, soprattutto per un episodio dubbio in area di rigore del Chelsea a seguito di un fallo di mano di Jackson che colpisce (involontariamente) con la sua mano il pallone e lo devia, ma Taylor fa proseguire il gioco senza decretare il rigore. Episodio che ha molti ha fatto tornare alla mente il rigore non concesso alla Roma sul cross di Matic deviato in area dal braccio di un giocatore del Siviglia. "Arrestatelo!" uno dei tanti commenti da parte dei tifosi dei Reds. Tanta rabbia anche da parte di Jurgen Klopp come hanno evidenziato alcune immagini tv a seguito di un fallo fischiato ad un suo giocatore.