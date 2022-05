Chelsea, è ufficiale la vendita del club a Boehly

Abramovich lascia il club londinese dopo 19 anni

Il Chelsea ha cambiato proprietà: ora è ufficiale. Dopo mesi di trattative, il club londinese chiude l'era di Roman Abramovich - che ha lasciato il 26 febbraio, a due giorni dallo scoppio della guerra in Ucraina - dopo 19 anni e inizia quella di Todd Boehly, imprenditore americano, grazie a un'accelerata nella notte. “Il Chelsea Football Club è in grado di confermare che nella notte è stato raggiunto un accordo conclusivo e definitivo per la cessione del Club al Todd Boehly/Clearlake Capital consortium. È previsto che la transazione sia completata il prossimo lunedì. A quel punto il Club fornirà ulteriori aggiornamenti", si legge nella nota diffusa dai Blues.