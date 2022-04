Chelsea, cessione vicina a Wiss e Boehly: cifra record da 4,7 miliardi di euro

Il consorzio svizzero-americano ha vinto la corsa e ora è in pole: una volta confermata l'indiscrezione ci sarà una settimana di trattative in esclusiva

La cessione del Chelsea è a un punto di svolta. Come raccontato negli Stati Uniti dal Wall Street Journal e confermato in Svizzera dal quotidiano 'Blick', c'è un vincitore nella corsa all'acquisto dei Blues. E si tratta di Hansjoerg Wyss, 86 anni: il consorzio miliardario svizzero guidato dal 48enne Todd Boehly è stato scelto dalla banca commerciale newyorkese Raine. Una volta appurata questa vittoria, ci sarà una settimana di trattative in esclusiva: la cifra riportata è da capogiro ed è la più alta mai pagata per un club professionistico, ovvero 3,5 miliardi di sterline che corrispondono a 4,7 miliardi di euro. I due uomini d'affari (Boehly è già co-proprietario dei LA Dodgers nel baseball) hanno una fortuna stimata in 10 miliardi di dollari e dietro questo consorzio c'è la società di investimento americana Clearlake Capital, che ha sede in California. Ora il governo britannico dovrà approvare l'acquisizione da Abramovich, l'attuale proprietario i cui beni sono stati congelati dopo l'invasione russa dell'Ucraina. E anche la Premier League dovrà effettuare dei controlli. L'obiettivo di tutti è chiudere nel minor tempo possibile, grazie anche a una licenza particolare per la cessione del Chelsea, con quella attuale per l'ordinaria amministrazione che scade il 31 maggio. In questo modo anche la dirigenza e lo staff potranno programmare la prossima stagione. Poi sarà da chiarire anche dove finiranno i soldi della vendita dei Blues.