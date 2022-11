Champions, ultima giornata della fase a gironi: ecco chi scende in Europa League

Il secondo dei due giorni di sfide Champions ha emesso altri verdetti. Insieme a Barcellona, Sporting Lisbona, Siviglia, Bayer Leverkusen e Ajax, anche Shakhtar Donetsk, Juventus e Salisburgo scendono in Europa League e affronteranno le "seconde" di ogni girone negli spareggi per andare agli ottavi della seconda competizione d'Europa per club. I sorteggi degli accoppiamenti si svolgeranno il 7 novembre. Tra le 'seconde' dei gironi ci potrebbe essere anche la Roma che per farlo domani contro il Ludogorest ha un solo risultato a disposizione: la vittoria.