Champions, Real-Chelsea 1-1: Benzema risponde a Pulisic

Discorso finale rinviato a Stamford Bridge

Per la prima finalista di Champions c'è ancora da aspettare. Finisce 1-1 l'andata della semifinale tra Real Madrid e Chelsea giocata in Spagna: in vantaggio erano andati gli ospiti, partiti fortissimo, con il gol di Pulisic al 14' su assist di Rudiger. A risollevare i Blancos ci pensa il solito Benzema: prima colpisce un palo al 23', poi al 29' segna il gol del definitivo pareggio. Risultato in equilibrio, ma ora l'ago della bilancia si sposta a Londra: il 5 maggio il ritorno a Stamford Bridge in casa del Chelsea di Tuchel. Domani l'andata dell'altra semifinale tra Psg e Manchester City.