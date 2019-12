Champions, primi verdetti: ecco le possibili avversarie della Roma in Europa League. C’è l’Inter

Si è conclusa la prima delle due notti di Champions decisive per la fase a gironi. Dopo il passaggio agli ottavi di finale del Napoli, che ha mandato il Salisburgo in Europa League, è stato il turno dell’Inter. La squadra di Conte, che si giocava la qualificazione contro il Barcellona in casa, si è arresa ai blaugrana perdendo 2-1. I nerazzurri hanno chiuso il girone come terzi, mentre il Borussia Dortmund ha passato il turno.

Ecco le squadre retrocesse in Europa League

Salisburgo

Inter

Ajax

Benfica