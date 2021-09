Champions, Pessina regala tre punti all’Atalanta. La Juventus passa sul Chelsea

La Dea ottiene la prima vittoria europea a Bergamo, Chiesa decide la sfida dei bianconeri contro i Blues

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini torna a vincere in Europa (la prima volta a Bergamo) contro lo Young Boys. Dopo il pareggio ottenuto contro il Villareal all'esordio stagionale, ci pensa Pessina a consegnare i tre punti ai suoi al 68' grazie ad un assist di Duvan Zapata. A fine partita la Dea va vicino al raddoppio con Muriel che dopo aver seminato la difesa svizzera si fa parare la conclusione a tu per tu col portiere. Da segnalare un gol annullato ai bergamaschi nel primo tempo. L'Atalanta sale al primo posto del girone con 4 punti. Nell'altra partita del girone il Manchester United vince 2-1 contro il Villareal affiancando la Dea in vetta al gruppo F. La Juventus, invece, riesce nell'impresa di battere i Campioni d'Europa in carica del Chelsea. Dopo un buon primo tempo in cui i blues non hanno avuto occasioni, i bianconeri si portano in vantaggio con Chiesa a dieci secondi dall'inizio della seconda frazione. Per il resto della gara gli uomini di Allegri hanno optato per una partita attendista con i blues che quasi mai si rendono pericolosi. Al 63' Bernardeschi ha un'ottima occasione per raddoppiare ma spedisce il cross di Cuadrado sul fondo. La Juventus è prima nel proprio girone a punteggio pieno, con lo Zenit che sale a 3 punti insieme agli uomini di Tuchel. Negli altri match è da segnalare la sconfitta del Barcellona per 3-0 contro il Benfica a Lisbona, mentre il Bayern Monaco ne fa 5 alla Dinamo Kiev. Il Lille cade a Salisburgo e il Siviglia pareggia con il Wolfsburg con un gol per parte.