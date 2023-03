Champions, Napoli-Eintracht 3-0: doppietta di Osimhen e passaggio ai quarti

Una serata indimenticabile per il Napoli che si qualifica per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale di Champions League grazie al gol al 47' di Victor Osimhen. La squadra di Spalletti batte l'Eintracht 1-0. Tedeschi aggressivi nel primo tempo ma senza creare grossi problemi al Napoli. Nella ripresa al 53' arriva la doppietta di Osimhen e poi al 64 il rigore trasformato da Zielinski. Sugli spalti del Maradona è festa per sugli spalti per l'ennesima serata magica di questa stagione.