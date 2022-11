Champions: Milan-Salisburgo 4-0, Juve-Psg 1-2. Bianconeri in Europa League

Per Juventus e Milan, l’ultimo match della fase a gironi si è rivelato fondamentale decidere le sorti in Europa. I bianconeri lottano per il terzo posto e incontrano il Paris Saint-Germain a Torino. Il risultato ottenuto allo Juventus Stadium non compromette la classifica. Fondamentale il match Maccabi – Benfica: grazie alla sconfitta della squadra israeliana (1-6 col Benfica), la squadra di Allegri riesce ad ottenere il terzo posto e la qualificazione ai sorteggi di Europa League. Intanto, il Milan di Pioli, grazie ad una straordinaria vittoria col Salisburgo, si piazza seconda nel suo girone e vola agli ottavi di Champions.