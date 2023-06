Champions, Manchester City-Inter 1-0: Rodri regala il trofeo a Guardiola

A Istanbul Manchester City-Inter finisce 1-0 e la squadra di Guardiola conquista il Triplete dopo i trionfi in Premier League e FA Cup. Inglesi costretti a far a meno di De Bruyne al 37' fuori per infortunio muscolare. A decidere il match è Rodri che al 68' segna il gol della vittoria. Bravo poi Onana a negare il 2-0 a Foden. Inter vicina al pareggio in due occasioni, prima con Dimarco che di testa colpisce la traversa e poi con Lukaku che fallisce da un metro dalla porta il gol del pareggio. E nei recupero Ederson nega anche a Gosens il gol del pareggio. Il Manchester City si laurea Campione d'Europa per la prima volta al termine di una competizione dove esce imbattuto con il miglior attacco e la miglior difesa. Pep Guardiola torna a sollevare la coppa dalle grandi orecchie, 12 anni dopo. Il tecnico catalano c'era riuscito col Barcellona nel 2009 e nel 2011. Sale così al secondo posto per numero di Champions vinte, eguagliando Bob Paisley e Zinedine Zidane. Al primo posto Carlo Ancelotti con 4.