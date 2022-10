Champions, Maccabi-Juventus 2-0: per i bianconeri qualificarsi è quasi impossibile

Ora alla squadra di Allegri servirà un miracolo per sperare di passare il turno. Ennesimo problema muscolare per Di Maria

Ennesima prestazione negativa per la Juventus di Max Allegri. Un primo tempo disastroso condanna i bianconeri al ko sul campo del Maccabi Haifa .

Inizio da incubo e gol al 7’ di Atzili, protagonista assoluto e autore della doppietta in contropiede. Nella ripresa il risultato non cambia e ora alla squadra di Allegri servirà un miracolo per sperare di passare il turno.