Champions: Liverpool-Napoli 2-0, Bayern Monaco-Inter 2-0

Inter e Napoli, già qualificate agli ottavi di Champions League, hanno disputato oggi l'ultimo match della fase a gironi, rispettivamente contro Bayern Monaco e Liverpool, entrambe fuori casa, entrambe sconfitte per 2-0. Risultato di certo non felice, ma tuttavia indolore vista la qualificazione tenuta già in tasca dalle due italiane già prima del match odierno. Per quanto riguarda la squadra di Spalletti, la sconfitta non incide sulla classifica del girone. Il Napoli, infatti, era già primo a prescindere dal risultato di oggi. Stesso discorso vale per l'Inter che non avrebbero in nessun modo potuto togliere il primo posto del girone alla squadra tedesca, una delle maggiori candidate per la vittoria finale.