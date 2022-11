Champions: Bayer Leverkusen, Ajax e Sporting scendono in Europa League

Con il Betis già matematicamente primo nel girone, giovedì contro il Ludogorets la Roma inseguirà il secondo posto e la qualificazione agli spareggi per gli ottavi di finale di Europa League, dove dovrà sfidare una tra le squadre terze classificate dei vari gironi di Champions League, come da regolamento Uefa.

Dopo il pareggio con il Betis al Villamarín, Mourinho aveva dichiarato: "Gli squali falliti della Champions League stanno per arrivare. Stanno per arrivare grandi squali. Sarà divertente, ma sono avversari che non dovrebbero venire in Europa League."

E allora, ecco chi sono i primi " squali " che, in base ai risultati delle partite di oggi, potrebbero affrontare i giallorossi nell’eventualità in cui, vincendo all'Olimpico, raggiungessero gli spareggi.

Il Barcellona è forse una delle squadre più temute tra quelle che non sono riuscite ad ottenere la qualificazione agli ottavi di Champions. Posizionandosi al terzo posto del suo gruppo, parteciperà ai sorteggi. Per il secondo anno di fila, infatti, la squadra spagnola non riesce a superare la fase a gironi, in testa al Gruppo C troviamo Bayern Monaco e Inter