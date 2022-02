Champions League, Vlahovic non basta: Villarreal-Juventus 1-1. Vince il Chelsea

Il serbo segna dopo poco più di 30 secondi al suo esordio assoluto in Champions, poi il pareggio di Parejo nella ripresa. I Blues, campioni d'Europa in carica, superano il Lille 2-0

Gli ottavi di finale di Champions League vanno avanti e questa sera è scesa in campo la Juventus. La squadra di Allegri non va oltre l'1-1 in casa del Villarreal, pur essendo andata in vantaggio dopo appena 33 secondi. A firmare il gol lampo Dusan Vlahovic, che timbra alla grande il suo esordio assoluto in Champions. Nel secondo tempo i bianconeri si abbassano e subiscono gli spagnoli, che trovano il pareggio con Dani Parejo, che sfugge a una colpevole difesa della Juventus. Nell'altra sfida il Chelsea ipoteca i quarti di finale con il 2-0 al Lille: a Stamford Bridge in gol Havertz e Pulisic.