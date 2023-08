Champions League, sorteggi dei gironi: le avversarie di Napoli, Inter, Lazio e Milan

I partenopei sorteggiati in prima fascia, i nerazzurri in seconda, rossoneri e biancocelesti in terza

Redazione

Sono da poco finiti i sorteggi dei gironi della prossima Champions League. Tra le italiane che quest'anno prenderanno parte alla competizione ci sono Napoli (in prima fascia), Inter (in seconda fascia), Lazio e Milan (in terza fascia). Questo sarà l'ultimo anno della competizione in cui ci saranno 32 squadre: dalla prossima infatti saranno 36. La finale avrà luogo il 1 giugno a Wembley. Di seguito i sorteggi dei gruppi in cui ci sono le squadre di Serie A:

GRUPPO C: Napoli (ITA), Real Madrid (SPA), Braga (POR), Union Berlin (GER).

GRUPPO D: Benfica (POR), Inter (ITA), Salisburgo (AUT), Real Sociedad (SPA).

GRUPPO E: Feyenoord (OLA), Atlético Madrid (SPA), Lazio (ITA), Celtic (SCO).

GRUPPO F: Paris SG (FRA), B. Dortmund (GER), Milan (ITA), Newcastle (ING).

