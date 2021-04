Champions League, semifinali: rimonta City, è 2-1 esterno col PSG

De Bruyne e Mahrez ribaltano il gol iniziale di Marquinhos e vedono la finale

Un grande passo verso la finale. Il Manchester City rimonta il PSG e centra una vittoria esterna di enorme importanze nell'andata della semifinale di Champions League. Al Parco dei Principi il primo tempo è tutto a favore dei padroni di casa, che trovano anche i meritato gol del vantaggio al 15' con la zuccata dell'ex Roma Marquinhos. Nella ripresa la gara cambia però completamente: gli uomini di Pep Guardiola prima pareggiano con un tiro cross di De Bruyne e poi la ribaltano con la punizione di Mahrez. Espulsione diretta per Gueye per un terribile fallo su Gundogan, fortunatamente senza conseguenze per il centrocampista tedesco. Martedì 4 maggio all'Etihad Stadium la semifinale di ritorno.