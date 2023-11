Champions League, Salisburgo-Inter 0-1: decide Lautaro Martinez nel finale

L'attaccante argentino non si ferma e trascina Inzaghi agli ottavi di finale. Nerazzurri a pari punti con la real Sociedad

La serata del mercoledì di Champions è favorevole all'Inter di Simone Inzaghi che passa Red Bull Arena di Salisburgo grazie alla rete nel finale di Lautaro Martinez. L'argentino (all'85esimo) è stato freddo battendo Schlager dagli undici metri dopo il calcio di rigore assegnato per un fallo di mano di Bidstrup su tiro di Barella. Tre punti fondamentali per i nerazzurri che agganciano la Real Sociedad al primo posto (10 punti) conquistando anche la matematica qualificazione agli ottavi di finale.