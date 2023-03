Champions League, Porto-Inter 0-0: nerazzurri ai quarti dopo la vittoria di San Siro

L'Inter è la seconda squadra italiana ad approdare ai quarti di finale di Champions League. Dopo il Milan, che ha eliminato il Tottenham, i nerazzurri erano chiamati a difendere l'1-0 dell'andata maturato a San Siro per il gol di Lukaku. In casa del Porto finisce 0-0, con i padroni di casa che provano a sfondare il muro della squadra di Inzaghi che ha pure diverse occasioni importanti. L'Inter però gioca un'ottima partita in difesa e alla fine riesce a tenere la porta inviolata, pur senza segnare. Nonostante due occasioni pazzesche per il Porto (con traversa) negli ultimi secondi di gara. Tanto basta per qualificarsi ai quarti di finale. Domani tocca al Napoli.