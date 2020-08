Champions League, Napoli eliminato. Il Barcellona vince 3-1

Resta solo l’Atalanta. Dopo l’eliminazione di ieri della Juventus, oggi esce anche il Napoli dalla Champions League. La squadra di Gattuso non riesce a ribaltare l’1-1 della gara d’andata e al Camp Nou perde 3-1. Apre i giochi Lenglet su calcio d’angolo, poi segnano anche Messi e Suarez. Poco prima dell’intervallo accorcia le distanze Insigne su rigore, ma non basta perché al triplice fischio il risultato non cambia. Annullato anche un gol a Milik per fuorigioco negli ultimi minuti del match.