Champions League, Napoli-Barcellona 1-1: in gol Mertens e Griezmann. Il Bayern Monaco stende il Chelsea

Si chiude il martedì di Champions League. L’andata degli ottavi di finale di oggi sigla il pareggio del San Paolo tra Napoli e Barcellona: i partenopei passano in vantaggio al 30′ con Mertens, dopo un lungo possesso palla blaugrana. Il belga raggiunge così Hamsik a 102 gol nella classifica all time dei migliori bomber del Napoli. Nella seconda frazione però il Barcellona rovina la festa e pareggia al 57′ con la rete di Antoine Griezmann. Allo Stamford Bridge di Londra il Chelsea viene surclassato in casa dal Bayern Monaco: gli ottavi vengono decisi nella ripresa, per i tedeschi doppietta letale di Gnarby in soli tre minuti (51′ e 54′). Lewandowski mette il punto con la rete dello 0-3.