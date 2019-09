Champions League, Mertens e Llorente affondano il Liverpool: il Napoli vince 2-0

Se l’Inter stecca l’esordio in Champions League pareggiando per 1-1 contro lo Slavia Praga, lo stesso non si può dire del Napoli. Come lo scorso anno affronta e batte il Liverpool nei gironi. La squadra di Ancelotti porta a casa 3 punti importantissimi davanti al proprio pubblico. Partita tirata e con i due portieri protagonisti. Adrian compie un miracolo sul tiro di Mertens a botta sicura e Meret manda in calcio d’angolo un diagonale pericoloso di Salah. A dieci dal termine, però, Callejon guadagna un rigore che batte e segna il centravanti belga. Nei minuti di recupero, invece, raddoppia Llorente e al San Paolo finisce 2-0 per i partenopei.