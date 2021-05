Champions League, Manchester City prima finalista: 2-0 al PSG

Una doppietta di Mahrez regala a Guardiola la prima finale di Champions con il club inglese. Espulso Di Maria

E' il Manchester City la prima finalista della Champions League 2020/21. Gli uomini di Guardiola grazie a una partita praticamente perfetta battono per 2-0 il PSG e si giocheranno la Coppa contro una tra Chelsea e Real Madrid. Gara perfetta dei Citizens, che non concedono praticamente n alla agli avversari grazie alle prove sontuose di Stones e Ruben Dias e colpiscono due volte grazie al protagonista di serata Mahrez. Eliminazione amara per i parigini, che nel corso del secondo tempo sono stati costretti anche a giocare in 10 uomini per l'espulsione di Di Maria. Sfuma dunque per gli ex giallorossi Florenzi, Paredes e Marquinhos di approdare in finale.