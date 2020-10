Champions League, Lukaku salva l’Inter col Gladbach. Atalanta show, Real ko

Si è conclusa la due giorni di Champions League che ha visto impegnate tutte le italiane. Ieri è stato il turno di Juventus e Lazio, stasera in campo c’erano Inter e Atalanta. La squadra di Conte non va oltre il 2-2 contro il Borussia Moenchengladbach: match deludente per i nerazzurri, che vanno in vantaggio con Lukaku nel secondo tempo ma si fanno raggiungere su calcio di rigore (causato da Vidal) da Bensebaini. Poi il gol tedesco di Hofmann e il pari immediato ancora di Lukaku all’87’. Occasione sprecata per l’Inter e strada in salita, soprattutto per il fatto che nell’altro match del girone il Real Madrid ha perso clamorosamente in casa.

A Valdebebas – con il ‘Bernabeu’ in ristrutturazione – la squadra di Zidane va sotto addirittura 3-0 nel primo tempo contro lo Shakthar Donetsk. Gli spagnoli rimontano nella ripresa, ma non trovano il pareggio e si fermano sul 2-3, con gol del pareggio annullato nel recupero dal Var. Senza grossi problemi, invece, l’Atalanta che schianta 4-0 i danesi del Midtjylland in trasferta: in gol Zapata, Gomez, Muriel e Miranchuk. Nell’altro match il Liverpool espugna il campo dell’Ajax, anche se con grande fatica: decide l’autogol di Tagliafico. Rischia ma la ribalta il Manchester City, che va sotto con il Porto prima di vincere 3-1. Show del Bayern Monaco, che rispedisce a casa l’Atletico Madrid di Simeone e Suarez con un 4-0 senza appello. L’Olympiacos la spunta per 1-0 al 91′ sul Marsiglia, nel pomeriggio 2-2 tra Salisburgo e Lokomotiv Mosca.