Champions League, Liverpool-Villarreal 2-0: decidono Mané e un’autogol di Estupinan

Klopp si aggiudica la sfida nel secondo tempo con due gol ad appena due minuti di distanza

Ad Anfield va in scena la seconda semifinale di Champions League. A spuntarla, in casa, è il Liverpool di Klopp che si aggiudica la sfida nel secondo tempo con due gol ad appena due minuti di distanza. Prima Estupinan punisce il suo stesso portiere con un'autorete, poi è Mané a chiudere i conti. Al submarino giallo servirà un'impresa per ribaltare il risultato tra appena una settimana. Ma date le imprese compiute in questa campagna e l'esperienza di Emery nelle coppe internazionali, nulla può dirsi compiuto.