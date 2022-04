Champions League, Liverpool e City in semifinale: fuori Benfica e Atletico

Klopp in semifinale trova il Villarreal. Sarà Guardiola contro Ancelotti

Si chiude il tabellone dei quarti di Champions League. A staccare gli ultimi due biglietti per la semifinale sono le due inglesi. Al Wanda Metropolitano il City di Guardiola difende l'1-0 dell'andata senza correre troppi pericoli. L'Atletico ha gestito il gioco per gran parte della gara senza mai trovare la trama di gioco giusta. Lo spettacolo è di casa ad Anfield dove il Benfica strappa un pareggio importante, anche se inutile ai fini della qualificazione. Il Liverpool, forte del 3-1 ottenuto in Portogallo, trova il vantaggio con Konate, ma si fa riprendere da Ramos al 32'. Una doppietta di Firmino rimette le cose a posto per Klopp prima dei gol di Yaremchuk e poi di Nunez a rimettere il match in parità. Salah e compagni troveranno in semifinale la squadra rivelazione del torneo, il Villarreal, capace di eliminare Juventus e Bayern Monaco. Ancelotti, invece, troverà la seconda inglese di fila: sarà Real Madrid- Manchester City.