Champions League, Lipsia-Psg 0-3. Marquinhos, Di Maria e Bernat portano i francesi in finale

Al Da Luz di Lisbona è andata in scena la semifinale di Champions League tra il Lipsia e il Paris Saint Germain. I francesi dopo il palo colpito da Neymar in avvio di gara, hanno sbloccato il risultato al 13′ grazie ad un colpo di testa di Marquinhos ed hanno tenuto sempre in mano il match. A fine primo tempo, su errore di Gulacsi, arriva il raddoppio di Di Maria. Al 56′ Bernat sigla il tris.

Nel Lipsia Patrik Schick, l’attaccante ceco di proprietà della Roma, ha giocato il secondo tempo entrando al 46 al posto di Dani Olmo. Con questa vittoria il Paris Saint Germain si qualifica per la finale di domenica 23 agosto dove incontrerà la vincente della sfida tra Lione e Bayern Monaco.