Champions League, l’Inter pareggia ancora: 0-0 in Ucraina. L’Atalanta rimonta l’Ajax

Si è concluso il martedì di Champions League, per la seconda giornata della fase a gironi, che ha visto impegnate le due nerazzurre italiane, Inter e Atalanta. Alle 18.55 la squadra di Conte non è andata oltre lo 0-0 in casa dello Shakthar Donetsk, collezionando così il secondo pareggio su due partite nel girone. La situazione non è rosea per Lukaku e compagni (che hanno colpito due legni stasera), al terzo posto dietro agli ucraini e a pari punti con il Borussia Moenchengladbach, che si fa recuperare nel finale dal Real Madrid. Gli uomini di Zidane rischiano ma portano a casa 1 punto con i gol di Benzema (87′) e Casemiro (93′): la classifica dice ultimo posto.

In serata partita bellissima a Bergamo tra Atalanta e Ajax, che pareggiano 2-2: all’intervallo olandesi avanti di due con Tadic e Traore, poi la rimonta nerazzurra con la doppietta di Duvan Zapata nello spazio di pochi minuti. In testa al girone c’è il Liverpool, che supera ad Anfield il Midtjylland per 2-0, con la Dea al secondo posto a 4 punti. Negli altri match ok il Bayern Monaco, che vince 2-1 in casa della Lokomotiv Mosca. I bavaresi sono in testa al gruppo con 6 punti, anche in virtù dei 3 punti conquistati dall’Atletico Madrid, che batte 3-2 al Wanda Metropolitano il Salisburgo. Vittoria in trasferta anche per il Manchester City, in casa del Marsiglia per 3-0 mentre nell’altra partita del girone il Porto batte 2-0 l’Olympiacos.