Champions League: l’Inter cade a Madrid, ‘manita’ Liverpool all’Atalanta

La settimana europea si apre nella maniera peggiore per le squadre italiane impegnate in Champions League. Nella terza giornata della fase a gironi, l’Inter perde 3-2 contro il Real Madrid, mentre l’Atalanta incassa addirittura cinque gol dal Liverpool. La squadra di Antonio Conte va sotto dopo le reti di Benzema (25′) e Sergio Ramos (33′), riuscendo a rimontare con Lautaro (35′) e Perisic (68′). Nel finale, però, arriva la doccia fredda, rappresentata dalla rete di Rodrygo, all’80’. Non va meglio all’altra squadra nerazzurra, che cade sotto i colpi di Diego Jota (tripletta per il portoghese), Salah e Mané.

Si complicano le situazioni di classifica delle due squadre: l’Inter rimane a 2 punti, al quarto posto dietro Borussia (5), Shakhtar e Real (entrambe a 4). L’Atalanta viene affiancata dall’Ajax a quota 4: sopra c’è il Liverpool a 9, sotto il Midtjylland a zero.

Nelle altre partite, vincono Bayern Monaco, Manchester City, Porto e Ajax. Spiccano i sei gol del Borussia Moenchengladbach allo Shakhtar Donestk, nel match delle 18.55. Unico pareggio quello tra Lokomotiv Mosca e Atletico Madrid. Questi tutti i risultati delle gare di oggi:

Gruppo A

Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid 1-1: 18′ Gimenez, 25′ rig. Miranchuk (giocata alle 18.55)

Salisburgo-Bayern Monaco 2-6: 4′ Berisha, 21′ rig. Lewandowski, 44′ aut. Kristensen, 66′ Okugawa, 80′ J. Boateng, 83′ Sané, 88′ Lewandowski, 93′ L. Hernandez

Gruppo B

Shakhtar Donetsk-Borussia Moenchengladbach 0-6: 9′, 26′ e 79′ Plea, 17′ Kramer, 44′ Bensebaini, 65′ Stindl (giocata alle 18.55)

Real Madrid-Inter 3-2: 25′ Benzema, 33′ S. Ramos, 35′ Lautaro, 68′ Perisic, 80′ Rodrygo

Gruppo C

Manchester City-Olympiacos 3-0: 12′ F. Torres, 81′ G. Jesus, 90′ Cancelo

Porto-Marsiglia 3-0: 4′ Marega, 28′ rig. Oliveira, 69′ L. Diaz

Gruppo D