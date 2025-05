Champions League, l’Inter batte 4-3 il Barcellona ed è in finale: decisivo Frattesi

Una serata folle a 'San Siro' consegna la finale di Champions League all'Inter dopo una partita leggendaria. I nerazzurri vincono 4-3 contro il Barcellona ai supplementari e si giocheranno la coppa all'ultimo atto contro Arsenal o PSG, in campo domani ripartendo dall'1-0 dei francesi all'andata. La squadra di Inzaghi, come sei giorni fa, va avanti 2-0 con le reti di Lautaro Martinez e Calhanoglu su rigore, ma poi si fa rimontare sul 2-2 da Eric Garcia e Dani Olmo in una manciata di minuti nella ripresa. I catalani dominano il secondo tempo e trovano il terzo gol con Raphinha. Sembra finita, ma Acerbi la riprende al 93' con una zampata su assist di Thuram portando la partita ai supplementari. Al 99' il poker interista è firmato da Davide Frattesi. L'Inter si difende fino alla fine e tiene il risultato. A giocarsi la finale di Champions andrà anche Nicola Zalewski, ancora in prestito dalla Roma.