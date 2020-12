Champions League, la Lazio pareggia ma si qualifica. Zenit-Borussia Dortmund 1-2

Si concludono gli anticipi pomeridiani di Champions League. Nel match valevole per l’ultima giornata del Girone E, la Lazio pareggia con il Brugge 2-2. Gli uomini di Inzaghi sbloccano subito la partita con Correa che al 12esimo si avventa sulla respinta non proprio irresistibile di Mignolet e realizza senza difficoltà l’1-0. I padroni di casa vengono raggiunti però solo tre minuti più tardi, con Vormer che segna da pochi passi il gol del pareggio. I biancocelesti provano a riorganizzarsi e si conquistano un calcio di rigore al 27esimo, per fallo commesso da Clinton Mata su Immobile. L’attaccante napoletano si presenta sul dischetto e non sbaglia, spiazzando l’estremo difensore belga e regalando ai suoi il nuovo vantaggio. Ad indirizzare la gara è l’espulsione di Sobol: l’esterno del Brugge entra in ritardo su Lazzari e l’arbitro Cakir estrae il secondo giallo. Nonostante l’inferiorità numerica, i belgi trovano ancora il gol del pareggio grazie Vanaken, che colpisce di testa indisturbato e batte Reina. Gli ospiti, nel finale, provano l’impresa che varrebbe la clamorosa qualificazione ai danni proprio dei biancocelesti ma le speranze dei belgi si infrangono sulla traversa colpita da De Ketelaere al 92esimo.

La Lazio si qualifica agli ottavi di finale di Champions League mentre il Brugge sarà una delle possibili avversarie della Roma in Europa League. Il primato del girone lo mantiene il Borussia Dortmund, con 13 punti all’attivo in sei gare giocate, che vince in rimonta in casa dello Zenit. I russi passano in vantaggio al 16esimo con Driussi e archiviano la prima frazione di gioco davanti nel punteggio. Nel secondo tempo, i tedeschi trovano prima il pareggio con Piszczek (68′) e poi il gol vittoria di Witsel al 78esimo.