Champions League, la Lazio crolla a Rotterdam: il Feyenoord vince 3-1

Serataccia per la Lazio, che viene dominata dal Feyenoord in Olanda ed esce sconfitta per 3-1. Gli olandesi creano e costruiscono tantissime occasioni, ma sbagliano sotto porta e graziano la squadra di Sarri. Che nel primo tempo ha praticamente solo un'occasione. Nella ripresa i padroni di casa amministrano dopo i due gol nel primo tempo (Gimenez al 31' e Zerrouki nel recupero) e la chiudono al 74' ancora con Gimenez, inarrestabile. Nel finale entra Pedro e segna su calcio di rigore il gol della bandiera. Ora il Feyenoord è primo a 6 punti mentre la Lazio è ferma a 4 insieme all'Atletico Madrid che però deve ancora giocare contro il Celtic.