Champions League, la Juve vince e va agli ottavi. Pari tra Atalanta e City

Si conclude la prima giornata del girone di ritorno di Champions League. La Juventus, attesa dai russi della Lokomotiv Moska, segna il gol vittoria solo al 93′ e ringrazia la bravura e i dribbling del brasiliano Douglas Costa che segna la rete da tre punti che regala gli ottavi in anticipo. L’Atalanta strappa il suo primo storico pareggio in Champions contro gli inglesi del Manchester City. Non sbagliano il loro compito Bayern Monaco e PSG, portando a casa la vittoria rispettivamente contro Olympiakos e Club Brugge. Uno spietato Real Madrid disintegra i turchi del Galatasaray rifilandogli sei gol e mantenendo la propria porta inviolata (si scatenano Rodrygo e Benzema). Poker del Tottenham in casa della Stella Rossa. Finale al cardiopalma al Maxksmir tra Dinamo Zagabria e Shakhtar: gli ucraini segnano due gol allo scadere e spengono i festeggiamenti dei croati con la testa già negli spogliatoi. Morata non basta all’Atletico Madrid che perde alla Bay Arena per due a uno contro i tedeschi del Leverkusen.

TUTTI I RISULTATI DI OGGI

Bayern Monaco – Olympiacos 2 – 0

Lokomotiv Moscow – Juventus 1 – 2

Real Madrid – Galatasaray 6 – 0

Paris Saint Germain – Club Brugge 1 – 0

Stella Rossa – Tottenham 0 -4

Atalanta _ Manchester City 1 – 1

Dinamo Zagabria – Shaktar Donetsk 3 – 3

Bayern Leverkusen _ Atletico Madrid 2 -1