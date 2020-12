Champions League, la Juventus travolge il Barcellona 3-0 e passa come prima

Si chiude la fase a gironi della Champions League per i raggruppamenti impegnati oggi. Nel big match di serata la Juventus travolge il Barcellona con un sorprendente 3-0. Al Camp Nou gli uomini di Pirlo passano in vantaggio già al 13esimo, con Ronaldo che realizza dal dischetto dopo essersi procurato il rigore per fallo di Araujo. I catalani accusano il colpo e subiscono il raddoppio ospite già al 20esimo: Cuadrado scodella in area un pallone morbido che McKennie, lasciato colpevolmente solo dalla difesa blaugrana, scaglia in porta con una bellissima sforbiciata.

Il secondo tempo riprende sulla falsariga della prima frazione e già al 50esimo gli uomini di Pirlo si procurano il secondo rigore di serata, causato da fallo di mano di Lenglet. Dagli undici metri Ronaldo si ripete, firma la doppietta personale e il 3-0 finale. La clamorosa vittoria della Juventus vale il primato nel girone G: nell’altra partita del raggruppamento la Dinamo Kyev batte il Ferencvaros e si aggiudica l’accesso in Europa League.

Negli altri incontri di serata, da evidenziare le vicende del Girone H: il Manchester United perde 3-2 contro il Lipsia (in gol anche Kluivert) e manca clamorosamente la qualificazione agli ottavi. L’altra gara tra Psg e Basaksehir ha dell’incredibile: il quarto uomo Coltescu si riferisce al vice allenatore dei turchi con una frase razzista. I giocatori di entrambe le squadre, furiosi, protestano e abbandonano il campo, costringendo di fatto l’arbitro a sospendere la partita.

Nel girone E, l’ultima giornata rappresentava una formalità: posizioni consolidate e verdetti già emessi. Il Chelsea, certo del primo posto, pareggia 1-1 col Krasnodar. Il Siviglia, qualificato come secondo, vince contro il Rennes per 3-1.