Champions League: la Juve perde col Barça, il Var annulla tre gol a Morata. Club Brugge-Lazio 1-1

Turno poco positivo per le squadre italiane impegnate in Champions League. Dopo i pareggi di ieri di Atalanta e Inter, nemmeno Juventus e Lazio riescono a ottenere la vittoria. I bianconeri perdono 2-0 in casa contro il Barcellona, ma recriminano per tre gol annullati ad Alvaro Morata, tutti per posizione di fuorigioco: ai blaugrana bastano quindi le reti di Dembélé e Messi, con l’argentino a segno su calcio di rigore concesso per un fallo di Bernardeschi. La formazione di Simone Inzaghi, invece, passa in vantaggio con Correa al 14′, subendo poi il definitivo 1-1 dopo il penalty realizzato da Vanaken a tre minuti dal termine del primo tempo.

Nelle altre gare delle 21, da sottolineare il perentorio 5-0 del Manchester United sul Lipsia. Questi tutti i risultati:

Gruppo E

Krasnodar-Chelsea 0-4: 37′ Hudson-Odoi, 76′ Werner, 79′ Ziyech, 90′ Pulisic (giocata alle 18.55)

Siviglia-Rennes 1-0: 56′ De Jong

Gruppo F

Borussia Dortmund-Zenit 2-0: 78′ rig. Sancho, 81′ Haaland

Club Brugge-Lazio 1-1: 14′ Correa (L), 42′ Vanaken (CB)

Gruppo G

Ferencvaros-Dinamo Kiev 2-2: Tsyganov (D), 41′ De Pena (D), 59′ Nguen (F), 90′ Boli (F)

Juventus-Barcellona 0-2: 14′ Dembélé, 91′ rig. Messi

Gruppo H