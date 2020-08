Champions League, Juventus eliminata: passa il Lione di Rudi Garcia

Grossa sorpresa nella prima serata di Champions League dopo il lockdown: la Juventus non riesce a ribaltare la sconfitta dell’andata e si arrende al Lione di Rudi Garcia. A Torino finisce 2-1: prima l’arbitro Zwayer “regala” un rigore all’OL, trasformato da Depay (12′), poi fa lo stesso anche nell’altra area concedendo a Cristiano Ronaldo l’opportunità del pareggio. L’asso portoghese realizza il pari e firma il secondo gol al 60′, ma non basta agli uomini di Sarri, dopo l’1-0 subìto in Francia. Termina 2-1 pure la gara tra Manchester City e Real Madrid: passa Guardiola, che sorride con le reti di Sterling (9′) e Gabriel Jesus (68′), intervallate da Benzema (28′).