Champions League, Inter-Shakhtar 0-0: Conte finisce ultimo nel girone

Finisce nel peggior modo possibile la serata per l’Inter di Conte. Mentre il Real scongiura il temuto biscotto vincendo a Valdebebas contro il Gladbach (agli ottavi con gli spagnoli), la squadra di Conte non va oltre lo 0 a 0 contro lo Shakhtar, mancando l’accesso agli ottavi e finendo addirittura all’ultimo posto nel girone. Primo tempo di grande reattività per i nerazzurri, che colpiscono la traversa con un violento tiro di Lautaro Martinez su velo intelligente di Lukaku. Con il passare dei minuti però i padroni di casa scendono di intensità, mentre gli ospiti trovano le solite ripartenze e il solito possesso palla con i brasiliani. Il grande protagonista di serata è però il giovane portiere Trubin, che chiude la saracinesca disinnescando anche un tiro disperato di Eriksen nel finale di gara. Un finale amaro per Antonio Conte e per l’Inter, che si dovranno concentrare ora solo sull’obbiettivo campionato.