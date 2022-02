Champions League, Inter-Liverpool 0-2: gol di Salah e Firmino. Pareggia il Bayern

Ad Anfield servirà un'impresa mentre il Salisburgo ferma la corazzata di Nagelsmann

Non finisce bene il ritorno dell'Inter negli ottavi di finale di Champions League. A San Siro il Liverpool passa per 0-2 grazie ai gol di Firmino e poi di Salah. L'abolizione della regola del gol in trasferta che vale doppio permette ai nerazzurri di sperare ancora in un passaggio del turno, ma ad Anfield servirà un'impresa. Nell'altra partita della serata, il Salisburgo ha stupito tutti fermando il Bayern Monaco sull'1-1. Il vantaggio degli austriaci di Adamu aveva retto fino al pareggio di Coman al 90'. Per decidere la squadra che affronterà i quarti bisogna aspettare il ritorno.