Champions League, il Real affonda l’Inter. Impresa dell’Atalanta contro il Liverpool

Più nero che azzurro nella notte di San Siro. Antonio Conte si schianta contro il Real privo di Benzema e Sergio Ramos perdendo due a zero e compromettendo il percorso verso gli ottavi di finale. Partita subito in salita per i padroni di casa, con il rigore causato da Barella e trasformato senza problemi da Hazard. Ad affossare le speranze dei nerazzurri ci pensa Vidal, che si fa cacciare per un doppio giallo lasciando in inferiorità numerica i suoi alla mezz’ora. Nella ripresa l’Inter ci prova, il Real gestisce e poi affonda con Rodrigo per il 2 a 0 finale. Stesso risultato ma sensazioni totalmente diverse ad Anfield. L’Atalanta passa contro il Liverpool in totale emergenza difensiva e con un ampio turnover. Dopo il primo tempo concluso 0 a 0, la Dea sblocca l’equilibrio con il primo gol della stagione di Ilicic. Un sorriso smagliante per lo sloveno simili a quello di Gosens, che raccoglie poco dopo l’assist di Hateboer concludendo a porta vuota. Tre punti decisivi per Gasperini, che mette spalle al muro Liverpool e Ajax, attese al confronto diretto del prossimo turn.